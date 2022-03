Dans le Haut-Anjou, deux camions perdent leur chargement de volailles mortes de la grippe aviaire

Que s'est-il passé samedi 26 mars au Lion-d'Angers, une commune du Maine-et-Loire, à une quinzaine de kilomètres de Château-Gontier-sur-Mayenne ? En début d'après-midi, indiquent les services de la Préfecture dans un communiqué, deux camions d'une société de transport, mandatée pour transporter des volailles mortes de la grippe aviaire, ont perdu, à la même heure et quasiment au même endroit, une partie de leur chargement.

Des cadavres de poulets ont recouvert la chaussée à proximité d'un supermarché et dans un rond-point. Ces accident se sont produits alors que les camions étaient en route vers un site technique d'enfouissement.

Des opérations de nettoyage et de désinfection ont été rapidement réalisées précise la Préfecture du Maine-et-Loire qui a demandé à la gendarmerie d'ouvrir une enquête pour "établir l'enchaînement des faits qui ont entraîné ces évènements infiniment regrettables", et aussi pour établir les responsabilités du prestataire chargé de l'opération et du transporteur. Le Préfet pourrait même saisir le parquet d'Angers en fonction des éléments de l'enquête.

Le virus de la grippe aviaire est à l'origine de plusieurs crises dans la filière avicole française, en particulier dans le Sud-Ouest. Le Grand Ouest est également frappé de plein fouet.