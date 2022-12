Dans le Haut-Rhin, six individus arrêtés pour des cambriolages en série

Six individus, dont deux adolescents, ont été interpellés ce jeudi 29 décembre dans le Haut-Rhin. Ils sont soupçonnés d'avoir commis une quinzaine de vols et de tentatives de vols avec effraction dans des habitations, en bande organisée et en association de malfaiteurs, d'après la procureure de Colmar Catherine Sorita-Minard.

ⓘ Publicité

Les individus agissaient depuis fin novembre, principalement dans le Haut-Rhin, entre Colmar et Mulhouse. Ils s'introduisaient dans les maisons en forçant des fenêtres ou des portes vitrées à la recherche d'argent liquide, de bijoux, de montres et de matériel électronique.

Agés de 17 à 34 ans

Cinq d'entre eux étant domiciliés à Mulhouse, des perquisitions ont permis de retrouver des objets dérobés. Le sixième avait quant à lui une adresse à l'étranger. Les individus sont âgés de 17 à 34 ans de nationalité française, kosovare et albanaise. La détention provisoire pour les majeurs a été requise et une information judiciaire a été ouverte.