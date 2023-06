Dans le Jura, une entreprise de BTP fermée administrativement pour suspicion de travail dissimulé

SAS Rusthul Bétons, située à Champagnole dans le Jura, propose ses services pour la fabrication et la livraison de béton prêt à l'emploi (photo d'illustration)

Rusthul Bétons a fait l'objet d'un contrôle de l'inspection du travail et de la gendarmerie en décembre 2021. Suite aux constatations, le préfet du Jura a pris un arrêté de fermeture administrative de l'entreprise pour un mois, du 16 juin au 15 juillet 2023, pour des faits de travail dissimulé. L'entreprise, située à Champagnole, intervient, selon son site internet, sur tout le Jura, et sur le Haut-Doubs, avec ses quatre centrales à béton implantées à Orgelet, Montrond, Saint-Aubin et Bulle.

Une sanction exceptionnelle

"La décision de fermeture a été motivée par la particulière gravité des faits", explique Anne-Line Tonnaire, directrice départementale adjointe de la DDETSPP (direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations). "La fermeture administrative reste une sanction exceptionnelle, pour les dossiers les plus graves" poursuit-elle.

Anne-Line Tonnaire ajoute que le nombre de salariés concernés est "très élevé" et que l'infraction a été réitérée dans le temps. "C'est pour cela, conclut la directrice-adjointe, que la préfecture a souhaité faire preuve de fermeté".

Un préjudice à deux millions d'euros

Selon une source proche du dossier, le préjudice, notamment auprès des organismes de collecte des cotisations sociales, pourrait s'élever à deux millions d'euros.

Face à ces accusations, le gérant de l'entreprise Rusthul Bétons, Jean-Etienne Rusthul, répond que "le travail dissimulé, c'est très fin, très compliqué". "Ce que je rémunère, poursuit le patron, c'est des heures de travail effectives, pas des heures de présence. Alors que l'administration souhaite que je rémunère des heures de présence". Il estime que la sanction est "complètement disproportionnée".

Une enquête judiciaire "portant notamment sur des faits de travail dissimulé et de blanchiment" a été ouverte indique le parquet de Lons-le-Saunier.