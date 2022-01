Le 17, un numéro encore mal connu ? Dans le Loiret, la police lance une campagne de communication

La police communique en ce début d'année dans le Loiret pour faire mieux connaître le 17, le numéro de "police secours". En 2021, plus de 61.500 appels ont été traités dans le département, mais on peut encore mieux faire, estime la police.

Dans le Loiret, la police lance une grande campagne de communication autour du 17, le numéro de "police secours", à appeler si vous êtes victime ou témoin d'un délit ou d'un crime, mais aussi un accident.

61.500 appels au 17 traités par la police l'an dernier dans le Loiret

Des affiches vont fleurir dans l'agglomération d'Orléans et celle de Montargis en ce début d'année 2022, indique le commissaire Edouard Malis, chef du service de la voie publique au sein de la police du Loiret : "en 2021, dans le Loiret, la police a traité 61500 appels au 17, dont 14 000 qui ont ensuite donné lieu à une intervention. C'est un chiffre stable sur ces dernières années. Mais le 17 reste parfois sous utilisé ou mal utilisé : on peut s'interroger sur le fait que les gens savent bien à quoi sert le 15 (Samu) et le 18 (pompiers), mais pas forcément le 17"

Le commissaire poursuit : "l'an dernier, on a eu 4000 interventions sur le terrain suite à des appels au numéro à dix chiffres du commissariat et qui auraient sans doute pu aller encore plus vite et laisser une traçabilité ensuite qui est utile dans les enquêtes si les gens avaient appelé le 17".

Quand appeler le 17 ?

Le commissaire Malis rappelle à quoi sert le 17 : " si vous êtes victimes ou témoins de faits délictuels ou criminels, il ne faut pas hésiter à appeler le 17 pour signaler une agression, un trouble à l’ordre public, un accident de la route, un cambriolage, un vol ou toute autre infraction pénale. Ce n'est pas de la délation, mais attention c'est une ligne d'urgence uniquement qui ne doit servir qu'en cas de nécessité d'intervention rapide".

Délai de réponse : 16 secondes

Dans le détail, il faut savoir qu'un appel au 17, dans le Loiret, a duré en moyenne 89 secondes (en 2021) et que l'appelant a eu une réponse au bout de 16 secondes en moyenne. Au bout du fil, au CIC, le centre d'information et de communication du commissariat à Orléans, entre trois et quatre opérateurs sont présents pour répondre 24h sur 24.