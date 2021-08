Dans le Loiret, le pensionnaire d'un Ehpad retrouvé grâce au chien de la gendarmerie

Après avoir été retrouvé sain et sauf par Phantom, le septuagénaire a été pris en charge.

Le jeune Berger allemand de la gendarmerie, Phantom, a bien aidé ses collègues militaires dans leurs recherches ce week-end. Après avoir été prévenus ce vendredi 27 août vers 20h de la disparition d'un pensionnaire de 73 ans de l'Ehpad de Châteauneuf-sur-Loire, c'est lui qui a indiqué la zone dans laquelle il fallait concentrer les recherches. Un exercice difficile pour le chien et son maître car le vieux monsieur a l'habitude de faire le même trajet pour se promener tous les jours. Il a donc fallu séparer les traces olfactives récentes des plus anciennes pour retrouver le septuagénaire.

retrouvé dans une pente en bord de Loire

Il a ainsi été retrouvé samedi dans la matinée dans une pente "très touffue et difficile d’accès en bord de Loire" expliquent les gendarmes. Il était invisible à l'œil nu. Sans l'intervention du chien, les équipes n'auraient pas pu circonscrire le périmètre de cette manière.

le septuagénaire avait chuté

C'est l'absence du pensionnaire au dîner qui avait inquiété l'Ehpad dans lequel il réside. Une vingtaine de Gendarmes de la compagnie d'Orléans et le groupe d’investigations cynophile de Châteauneuf-sur-Loire se sont alors mis à sa recherche une bonne partie de la nuit.

Sain et sauf, mais fatigué, il a été pris en charge par les pompiers, il leur a expliqué avoir "tourné de l'oeil" avant de chuter et ne plus pouvoir sortir par lui même.