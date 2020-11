Dans le Loiret, les gendarmes découvrent une "officine du parfait vendeur de stupéfiants" chez un couple

Le 7 novembre dernier dans la matinée, les gendarmes de Sully-sur-Loire, dans le Loiret, sont appelés pour intervenir en urgence au domicile d'un couple, habitant à Cerdon, en Sologne. Arrivés sur place, ils interpellent le conjoint violent et font une découverte : la maison abrite une "officine du parfait vendeur de stupéfiants", selon la gendarmerie.

Une fois sur place, la femme victime de violences indique aux militaires la présence d'un fusil à pompe chargé, posé sur la table du salon. Ils décident donc de procéder à ce qu'on appelle "une sécurisation des lieux" pour vérifier si d'autres armes se trouvent dans le logement.

L'officine du parfait vendeur de stupéfiants"

Et là, ils découvrent, non seulement des cartouches de calibre 12 et du petit matériel pour maquiller les plaques d'immatriculation, mais aussi des balances (pour peser les quantités de drogue), "des fleurs de cannabis séchées, près d’un gramme de cocaïne et de la résine de cannabis conditionnée en barrettes individuelles".

Trois interpellations

Un membre de la famille, le beau-frère, présent sur place parce qu'il était venu "séparer le couple" est interpellé et 83 cachets (a priori de l’ecstasy) sont retrouvés sur lui. L'homme est placé en garde à vue, tout comme le couple.

Il s'agit de trois personnes d'une trentaine d'années, pas spécialement connues des forces de l'ordre, selon la gendarmerie ("ils se trouvaient sous nos radars", précise un gendarme). L'enquête, sous l'égide d'un juge d'instruction, est en cours.

Concernant les violences qui ont déclenché l'intervention initiale, la femme a reçu plusieurs gifles, indique la gendarmerie.