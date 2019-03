Dans le Loiret, les pompiers ont été agressés 35 fois en un an

Par Cyrille Ardaud, France Bleu Orléans

Ce mercredi 6 mars, une proposition de loi socialiste est étudiée en première lecture au Sénat pour offrir plus de protection aux pompiers en intervention. Si le Loiret n'est pas un département plus touché que la moyenne, on dénombre tout de même 35 agressions sur les douze derniers mois.