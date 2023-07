Dans le Maine-et-Loire, un homme fracasse un verre sur la tête d'un gendarme : 9 mois de prison ferme

Mardi 4 juillet, des gendarmes se rendent en urgence au domicile d'un couple. Des violences intra-familiales ont été signalées, précise la gendarmerie du Maine-et-Loire sur les réseaux sociaux. L'intervention se passe mal. L'homme, mis en cause, résiste à son interpellation et insulte un militaire. Il se rebelle, parvient à se saisir d'un verre qu'il va fracasser sur la tête du chef de la patrouille qui est sérieusement blessé, avec de profondes entailles sur le front notamment.

Les gendarmes vont finir par maitriser et menotter cet homme particulièrement énervé et excité. L'agresseur a été jugé en comparution immédiate et a été condamné à une peine de 18 mois de prison dont neuf ferme. Une fois son procès terminé, il a été aussitôt placé en détention.