Dans le Morbihan, une ancienne religieuse se plaint d'avoir été bannie après 34 ans dans une congrégation

Dans le Morbihan, une religieuse bannie de la congrégation traditionaliste des Dominicaines du Saint-Esprit à Pontcallec, attaque un cardinal en justice pour demander réparation. Marie Férréol se plaint d'avoir été renvoyée en 2021, après 34 ans dans la communauté religieuse, sans explication. Elle est aujourd'hui âgée de 57 ans et se retrouve sans ressource, ni logement.

Elle assigne le cardinal canadien Marc Ouellet au tribunal, pour demander réparation. Ce cardinal a signé lui-même le décret de renvoi définitif de Marie Ferréol de cette communauté traditionaliste, en 2020, après une semaine de visite apostolique. Le prélat vivait à Rome au moment des faits. Il a démissionné depuis de ces fonctions après des accusations d'agressions sexuelles au Québec dans une tout autre affaire.

Selon son avocate, "des dissensions autours de dérives sectaires et de faux exorcisme"

Pourquoi cette sœur a-t-elle été bannie de sa congrégation traditionaliste ? Son avocate, Me Le Gouvello, parle de "dissensions autours de dérives sectaires, de faux exorcisme et autres dérives, auxquelles se serait opposée sœur Marie Féreol". Du côté de la congrégation, on évoque une faute grave, un problème de comportement et de mauvais esprit.

Selon maitre Le Gouvello, une centaine de nouvelles pièces ont été versées lundi au dossier, notamment des attestations de sœurs contre Marie Féréol. "Des attestations qui arrivent deux ans et demi après son bannissement," déplore l'avocate, "sur des faits comme la disparition d'une table de nuit retrouvée dans sa chambre", et qui n'explique pas, selon elle, ce bannissement brutal.