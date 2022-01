Dans le Nord-Mayenne, le bâtiment d'une ferme, contenant des engrais et de la paille, ravagé par un incendie

Dans la nuit de mardi à mercredi, le hangar de stockage d'engrais et de paille d'une exploitation agricole a été ravagé par un incendie sur la commune du Horps dans le Nord-Mayenne.

Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés dans la nuit de mardi à mercredi au Horps dans le Nord-Mayenne pour éteindre un feu qui s'est produit dans un bâtiment de stockage d'une exploitation agricole. A l'intérieur du hangar, se trouvaient 70 tonnes de paille, 600 kilos d'engrais azoté et près de 2 tonnes de chaux. Les produits les plus dangereux ont pu être dégagés à temps. En revanche, le bâtiment de 300 m2 et la paille ont été ravagés par les flammes. Aucune trace de pollution n'a été constatée. Cet incendie n'a fait aucun blessé.