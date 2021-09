Dans le Nord-Mayenne, un mari violent casse tout dans la maison et fracasse la mâchoire de sa compagne

Quand les gendarmes sont arrivés sur place, la maison familiale ressemblait plus à un champ de bataille. Dans sa colère noir, l'homme casse toutes les chaises, explose les verres et les vitres. Il frappe a plusieurs reprises dans le mur. Et puis, après en avoir fini avec le mobilier, il s'attaque à sa compagne, lui donne un violent coup de poing dans la mâchoire, sous les yeux de leurs deux filles de 6 et 18 ans.

Il frappe sa femme car elle a passé le Nouvel An dans sa famille, sans lui dire

Le mari violent menace même de tuer le chiot de sa femme et de brûler la maison. Lors de son procès, le père de famille minimise les faits : "j'ai souvenir d'avoir eu un moment d'énervement", concède-t-il. La raison d'une telle violence ? C'est parce que sa conjointe avait passé le Nouvel An avec ses proches sans lui dire, pendant que lui était en détention. Car cet homme de 45 ans n'en est pas malheureusement à son coup d'essai. En 2018, il avait déjà été condamné à deux ans prison ferme pour avoir frappé sa femme. Il a purgé sa peine le 8 août dernier, soit 12 jours avant de tout fracasser chez lui.