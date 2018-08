Les 55 fonctionnaires de police de Wattignies, près de Lille, ne peuvent plus rentrer dans leur commissariat vétuste depuis le lundi 20 août. Des puces ont envahi les locaux, provoquant piqûres et démangeaisons. La faute aux chats errants et à la chaleur des dernières semaines !

Wattignies, France

Depuis trois semaines, les puces sont entrés dans le commissariat de Wattignies, au sud de Lille. La faute aux chats errants qui seraient toujours plus nombreux et qui ont élu domicile dans des bosquets qui jouxtent ce commissariat, vétuste (il date d'une trentaine d'années) installé au rez-de chaussée d'un immeuble HLM. La chaleur de ces dernières semaines serait aussi responsable de la prolifération des puces sur ces félins sauvages.

Ordre de fermeture et nettoyage aux fumigènes

La semaine dernière, une entreprise de désinsectisation est intervenue à deux reprises mais en vain. A chaque fois, les puces revenaient et toujours plus nombreuses. Lundi, la direction de la police ordonne donc la fermeture pure et simple et refait appel une troisième fois à une société spécialisée. Ce mardi après-midi, un homme en tenue de protection blanche a donc nettoyé le bâtiment, avec une vingtaine de fumigène pour disperser un gaz destiné à venir à bout des puces.

La mairie a fait couper une partie du bosquet qui s'était transformé en lieu de refuge pour les chats infestés de puces. Les policiers se plaignaient de piqûres de plus en plus nombreuses et douloureuses ces dernières semaines. Ils attendent plus que jamais avec impatience l'ouverture dans quelques années d'un commissariat flambant neuf sur un autre site de la ville. Ils diront alors au revoir aux puces et bonjour à la "Pie qui chante", le nom de d'un nouvel éco-quartier de Wattignies.