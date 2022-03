Dans le Pays de Montbéliard, un coup de filet spectaculaire contre des violences entre quartiers

Mobilisation inédite de 125 policiers et gendarmes dans le Pays de Montbéliard, mardi martin. 12 jeunes gens impliqués dans des affrontements inter quartier le 8 novembre dernier à Montbéliard et Grand Charmont ont été interpellés. "Pour stopper une violence grandissante", explique la procureur.

C'est une opération d'une envergure inédite qui a été conduite tôt mardi matin dans deux quartiers du Pays de Montbéliard : les Champs-Montants à Audincourt et les Fougères à Grand-Charmont. 125 policiers et gendarmes se sont déployés pour interpeller 12 jeunes gens impliqués dans une série de rixes commises le 8 novembre dernier à Montbéliard et Grand Charmont.

Opération inédite par les moyens déployés : 125 personnels dont des unités spécialisées, comme le RAID (Strasbourg et Nancy) et des brigades canines coté policiers, six pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et le groupe d'investigation cynophile de Valdahon, en plus des effectifs du commissariat et de la compagnie de gendarmerie.

Parfaite coopération entre policiers et gendarmes

Opération inédite encore en raison de la parfaite coopération entre police et gendarmerie. "Ce sont des opérations très lourdes à monter pour une circonscription comme celle de Montbéliard" explique Ariane Combarel, procureur de la république de Montbéliard. "J'ai souhaité agir vite pour montrer à la population que nous savons être réactifs lorsque l'on constate une dérive d'une violence particulière dans les quartiers",

Le Pays de Montbéliard est un territoire où policiers et gendarmes sont très "imbriqués" © Radio France - Christophe Beck

Cette violence s'étale en plusieurs épisodes qui vont crescendo le 8 novembre dernier, au lendemain d'une soirée agitée à Audincourt la veille. Premier épisode, en milieu de matinée devant le lycée Louis Aragon d'Héricourt, une bagarre oppose deux jeunes du quartier des Champs-Montant à deux jeunes des Fougères.

Réplique cinglante en fin d'après-midi, deux groupes s'affrontent assez violemment sur l'Acropole de Montbéliard. Plus d'une quarantaine de jeunes armés pour certains : une hache, des bouteilles, une béquille, mais aussi deux ou trois armes de poing et une arme longue, type fusil. Troisième épisode enfin vers 23 heures, avec une nouvelle bagarre générale dans le quartier des Fougères à Grand Charmont, lors encore avec des armes diverses, dont un fusil à pompe.

Face à une délinquance qui évolue, nous devons adapter nos méthodes

Quatre mois plus tard, après une enquête fouillée (vidéo surveillance, téléphonie, investigations), douze protagonistes sont identifiés et interpellés. "Cette coopération police gendarmerie n'est pas commune. Et c'est un succès total" se félicite la commissaire de Montbéliard Déborah Boucher. "Face à une délinquance qui évolue, nous devons adapter nos méthodes".

"Nous nous sommes partagés les objectifs", ajoute le commandant Nestor-Romain, qui commande la compagnie de gendarmerie de Montbéliard. "Six interpellations pour les gendarmes et six interpellations pour les policiers. Avec des unités spécialisés car il y avait potentiellement des cibles armés"

Sur les douze jeunes interpellés, huit étaient mineurs au moment des faits. Un treizième homme, actuellement incarcéré, a été déféré lui aussi pour ces mêmes faits. Quatre jeunes majeurs seront présentés en comparution immédiate devant le tribunal judiciaire de Montbéliard ce jeudi.