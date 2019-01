Tempête Gabriel : des routes verglacées ce mercredi matin dans les Deux-Sèvres et la Vienne

Le verglas a fait son apparition vers 6 heures sur l'ensemble des routes du Poitou. Pourtant vers 4 heures, les agents des routes avaient fait une reconnaissance du réseau et rien n'était à signaler. C'est au petit matin que la situation est devenue plus compliquée.

Poitou-Charentes, France

Dans la Vienne , les secteurs les plus délicats étaient ce mercredi matin autour de Poitiers mais aussi entre Montmorillon et Chauvigny. Les routes départementales ont été salées et cela glissait beaucoup par endroits. Cela fait suite au passage de la tempête Gabriel dans la soirée.

Dans les Deux Sèvres, même constat : le verglas est apparu en fin de nuit et notamment dans les secteurs de Montcoutan, de Mauléon , sur la déviation de Parthenay, de Thouars. Le verglas a succédé à la tempête d'hier et sur de nombreuses routes, des branches et des arbres sont tombés sur la chaussée.

Trois routes sont fermées entre Boismé et Bressuire, il s'agit de la départementale 139. Saint Aubin en direction des Cerqueux dans le Maine-et-Loire est aussi concerné. Même constat sur la départementale 162 au nord de Thouars entre Argenton-l'église et Taizon.