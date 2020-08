Dans le Poitou, les autorités s'agacent contre ceux qui forcent les poteaux incendie pour se rafraîchir

La police nationale et la préfecture des Deux-Sèvres tiennent à mettre "les points sur les i" : canicule ou pas, personne n'a le droit de de forcer les poteaux incendie pour se rafraîchir gratuitement. D'une part parce que c'est du gaspillage de la ressource en eau et que cette eau, d'autre part, est précieuse dans la lutte contre les incendies. Sur son compte twitter, la préfecture des Deux-sèvres relaie le coup de gueule de la police nationale contre le "street-pooling" (c'est comme ça que ça s'appelle, traduction "bain de rue") et rappelle combien cette pratique nuit au travail des sapeurs-pompiers, sans compter les dégâts matériels et le coût des réparations.