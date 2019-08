Dans le Poitou, une touriste dépose une main courante après avoir été attaquée par une corneille

L'histoire révélée par la Nouvelle République fait forcément penser au film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock sauf qu'ici, au beau milieu de la campagne poitevine, la réalité dépasse la fiction. En arrivant samedi matin dans un gîte de Coussay-les-Bois, entre Châtellerault et La Roche-Posay, un couple de vacanciers affirme avoir été attaqué par une corneille.

"La corneille a d'abord attaqué mon mari au niveau des mollets lorsqu'il sortait les bagages de la voiture, et quand il essayait de l'éloigner, elle renchérissait, c'est-à-dire qu'elle donnait des coups de bec très rapides et de façon très agressive"

Résidant à Paris mais originaire de la région, Isabelle (le prénom a été modifié à sa demande) se blesse en tombant au sol en tentant de fuir l'oiseau, une chute qui lui occasionnera deux points de suture.

"La dame est venue nous voir avec un peu de sang sur le menton, elle voulait absolument voir un médecin mais malheureusement en campagne, on n'a plus de médecin donc il a fallu aller aux urgences", se souvient René, le propriétaire du gîte rural qui parle d'une "histoire à dormir debout".

Après l'affaire des cloches de l'église de Saint-Chartres qui sonneraient trop fort, après le coq Maurice de l'île d'Oléron qui ferait trop de bruit, cette histoire de corneille peut faire sourire. D'ailleurs, lorsque le couple de vacanciers se rend à la mairie de Coussay-les-Bois pour raconter leur mésaventure, la chargée d'accueil de l'hôtel de ville ne peut s'empêcher d'éclater de rire. Le maire lui se demande s'il ne faut pas plutôt en pleurer.

"Je vis à la campagne depuis 72 ans, je n'ai jamais vu une corneille qui attaque des gens comme ça", s'étrangle le maire Michel Favreau contraint malgré tout d'appeler son lieutenant de louveterie. "Il m'a dit que c'était la première fois qu'il entendait ça". Finalement, la corneille est capturée et remise à une association de protection des animaux située à Targé, près de Châtellerault.

Des péripéties qui confortent Michel Favreau dans sa décision de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales de 2020. "On ne gère que des trucs comme ça, des bêtises, et si je n'étais pas poli, je dirais des conneries".

"Les corbeaux ne me gênent pas, et il faut même les protéger car d'ici peu dans nos campagnes, ce sont peut-être eux qui nous ravitailleront, vu que la Poste et tous les services publics s'en vont, donc on aura besoin des corneilles !"