Dans le procès pour actes de barbarie, des surprises en fin de journée !

Dans cette affaire, un couple comparaît depuis lundi pour enlèvement, séquestration suivi de mort et pour l'homme, en plus, d'actes de barbarie. La victime âgée de 56 ans avait été retrouvée morte dans un fossé le 26 février 2016. Hier en fin de journée, les accusés ont tour à tour créé la surprise.

Poitiers, France

La première sous l'impulsion de l'un des avocats de la défense. "Quels sont les éléments qui vous permettent d'affirmer que la victime a été enlevée ?" demande Me Takhedmit au directeur d'enquête. Le gendarme est bien en mal de répondre et la co-accusée ne va d'ailleurs pas l'aider. Quelques minutes plus tard, elle affirme - à la surprise générale - que la victime est venue de son plein gré chez eux.

Il reconnait l'avoir empêché de s'enfuir

La thèse de l'enlèvement fragilisée, celle de la séquestration est aussi mise en doute par Me Takhedmit. S'il parvient à faire vaciller le directeur d'enquête, il va être contredit par son client. En réponse à la présidente qui l'interroge sur la séquestration, il nie l'avoir retenu contre son gré. Mais au détour d'une question il reconnait l'avoir un jour empêché de s'enfuir ce qu'il n'avait jamais dit avant. "Donc vous la reteniez ?" "Oui ce jour là" reconnait-il "Pourquoi ?", enchaine-t-elle. "Par peur des ennuis, parce que je la tapais", avoue-t-il. En revanche, il rejette tout autre forme de violence ce que les conclusions du médecin légiste semblent contredire. Il sera entendu ce mardi.

Un interrogatoire compliqué à mener pour la présidente

Mais la journée d'hier a aussi été marquée par l'examen de la personnalité des deux accusés. Pas simple car ils souffrent d'un vrai problème de compréhension lié à leur défaillance intellectuelle. A cela s'ajoute une mémoire très variable ou instable. La présidente a donc du s'armer de patience pour retracer l'histoire personnelle des deux accusés et faire le tri entre le vrai et le faux. Une certitude, ce couple n'a pas du tout la même vision de leur vie commune. Presque radieuse pour lui. Une vie synonyme de peur, de violences et de soumission pour elle.

Le principal accusé en difficulté avec ses souvenirs

Interrogé par la présidente sur les violences que lui prête son ex-compagne, l'homme nie et il affirme ne pas être de naturel violent. "Vous êtes sure ?" insiste la présidente. Elle lui rappelle alors deux rixes auxquels il a activement participé. Pas de souvenirs. Pas plus d'ailleurs sur la scène au cours de laquelle il a braqué avec un fusil sa compagne et la victime. Incapable aussi d'expliquer les raisons de ses hospitalisations ni la nature de ses problèmes psychiatriques. Mais juste avant la fin de son premier interrogatoire, l'homme formule des remords. "Çà me fait mal pour la victime et j'aimerai souvent aller dans un autre monde". " Pourquoi ?" le reprend au vol la présidente. "Parce que je lui ai fait mal - avec mes mains, je lui ai donné des claques". Des claques et rien d'autres. C'est le seul élément sur lequel il ne varie pas depuis le début.