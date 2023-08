Les habitants du quartier Château-Gombert à Marseille appelés par leur CIQ à "assurer leur propre sécurité"

C'est un cri d'alarme que lance le président du CIQ de Château-Gombert, dans le 13e arrondissement de Marseille. Face à l'augmentation ressentie de l'insécurité dans ce noyau villageois de réputation tranquille, Frederic Pinatel appelle les habitants à assurer "eux-mêmes leur sécurité" tout en soulignant qu'il ne s'agit pas de se faire justice soi-même.

ⓘ Publicité

"Il faut que les habitants du quartier soient plus vigilants, spécialement quand leurs voisins sont en vacances"

Dans ce quartier, les agressions, notamment de personnes âgées, les cambriolages et les incivilités liées au trafic routier ne cessent d'augmenter : "La semaine dernière, rapporte le compte Facebook du comité d'intérêt de quartier, une femme de 75 ans a été agressée, son collier arraché en pleine rue". Un ras le bol qui inquiète le patron de ce CIQ des quartiers nord. Frédéric Pinatel craint un possible dérapage chez des riverains qui ne se sentent plus en sécurité et feront tout pour se protéger

"À un moment, ça va se révolter" confie Gilles, qui s'est fait cambrioler deux fois en quelques mois

Alerté par le communiqué du CIQ de Château-Gombert, la préfecture de police a fixé un rendez vous au patron du CIQ pour évoquer l'ensemble des problèmes de sécurité que rencontre ce quartier du 13e arrondissement.