Marseille, France

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb a présenté ce jeudi après-midi, la nouvelle police de proximité, renommée "police de sécurité du quotidien". Une police plus présente sur le terrain pour renouer le lien avec la population. A Marseille, elle verra le jour d'abord dans le 3e, 14e et 15e arrondissement de Marseille en 2018 puis dans le quartier de la Gare Saint Charles en 2019.

Concrètement les habitants vont voir plus de policiers dans leur quartier puisqu'un renfort de 15 à 30 policiers est prévu à chaque fois. Dans le quartier des Arnavaux dans le 14e arrondissement de Marseille, ça fait longtemps que les habitants attendent de voir des policiers près de chez eux pour se sentir plus en sécurité.

"Dans la rue on ne peut pas mettre de bague, de bijoux, avoir de sac à main. Ils te volent tout maintenant. Il faut la police" Nassima "Dans la rue, en face de la mairie, on m'a volé ma chaîne. Mon ami a été agressé ici dans la rue, on l'a renversé et on lui a arraché sa chaîne." Jean Marie

On m'a volé mon panier au marché aux puces, il n'y avait pas de policiers. Autour de nous, il y a des caméras mais quand il y a un problème on nous dit que les caméras ne marchent pas. Mebarka

Mais pour Jacques, l'épicier du quartier, cette présence de policiers risque malheureusement de ne pas plaire à tout le monde : "Ça risque de créer des problèmes. Il y a des endroits où il ne faut pas trop aller même la police. Maintenant je pense qu'il faut envoyer l'armée et après mettre la police de proximité. Maintenant c'est trop, il y a des quartiers où on ne peut plus rentrer." Pour permettre aux policiers d'être plus présent sur le terrain, le gouvernement va alléger les procédures et les tâches administratives. La police sera aussi plus connectée ! Avec des smartphones et des tablettes, ils pourront accéder aux données plus facilement et aussi prendre en photo les infractions.