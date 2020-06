"Dans le rouge" après le confinement, la Banque Alimentaire de l'Hérault appelle aux dons

Asséchées en raison des frais énormes occasionnés par le confinement et la crise sanitaire, les caisses de la Banque Alimentaire de l'Hérault ont besoin de 20.000 euros pour continuer à fonctionner et pour prendre en charge les 6.000 bénéficiaires supplémentaires.

La Banque Alimentaire a vu affluer de nouveaux bénéficiaires et a vu exploser ses déplacements

La Banque Alimentaire de l'Hérault est à l'agonie. Alors qu'elle fournit des denrées à de nombreuses associations qui viennent en aide aux plus démunis, elle a, comme ses partenaires, du faire face à une explosion du nombre de bénéficaires, depuis le début de la crise liée au coronavirus.

En effet, le confinement a fait naître 6.000 nouveau bénéficiaires : "des intérimaires et des CDD, pour l'essentiel, qui ont perdu leur travail du jour au lendemain", indique Régis Godard, président de la Banque Alimentaire de l'Hérault, qui oeuvre depuis 1984. Ainsi, ce sont aujourd'hui 46 000 inscrits en mai, contre 40.000 au mois de mars.

6.000 bénéficiaires supplémentaires, des kilomètres en plus !

Pour faire face à la demande, des centaines de kilomètres en plus ont été parcourus pour aller chercher les denrées partout dans le département, et même dans ceux voisins. Les frais engendrés sont considérables, c'est pourquoi la Banque Alimentaire a besoin d'argent et lance aujourd'hui un appel aux dons.

Les bénévoles de la Banque Alimentaire ont été contraints de faire exploser leur compteur Copier

Mis en ligne sur le site Helloasso, spécialisé dans la collecte de fonds des particuliers entièrement reversés aux associations, le financement participatif doit permettre de récolter 20.000 euros d'ici trois mois, afin que les 200 bénévoles puissent continuer à prendre en nos compatriotes les plus précaires. Tous les dons seront les bienvenus, même les plus modestes. Il sont par ailleurs défiscalisables à hauteur de 75 %.