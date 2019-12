Dans le Sud-Vendée, un automobiliste fauche une famille et fait six blessés

L'Île-d'Elle, France

Une famille de six personnes, avec des enfants, a été fauchée par un automobiliste à l'Ile-d'Elle, rue des Faïenciers, dans le Sud-Vendée, ce mardi 3 décembre 2019 à 18h. Ils sont tous blessés, sauf l'automobiliste, indemne, interpellé ivre par la gendarmerie. Il s'agirait d'un accident, et non d'un acte volontaire, d'après les premiers éléments en possession du parquet.

Six blessés dans plusieurs hôpitaux de la région

Parmi les six personnes de la famille, il y a une femme de 25 ans transportée en urgence absolue à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Un homme de 34 ans est, lui, hospitalisé à l’hôpital de Fontenay-le-Comte. Quant aux quatre autres, plus légèrement blessés, une femme de 31 ans, un garçon de 9 ans, une fillette de 4 ans, et un homme de 29 ans, ils ont été transportés à La Rochelle.

Quatre ambulances ont été envoyées sur place ainsi qu'une dizaine de sapeurs-pompiers dont des renforts venus de Charente-Maritime.