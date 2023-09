Dans le Tarn, des panneaux d'entrée de ville mystérieusement interchangés

Une drole d'histoire dans le Tarn. Les panneaux d'entrée de ville de plusieurs communes ont été interchangés le weekend dernier. On parle de ces panneaux rectangulaires avec le nom de la commune écrit en noir sur fond blanc et entouré d'un liseré rouge. Les communes de Noailhac, Mazamet et Gaillac dans le Tarn sont concernées. Et même Toulouse. On ne sait pas qui est derrière ni pourquoi. Mais c'est un sacré jeu de piste.

Un véritable jeu de piste entre le Tarn et Toulouse

C'est d'abord la mairie de Noailhac qui a alerté Mazamet, lundi, à 15 kilomètres de là, raconte le maire de Mazamet Olivier Fabre. "On a reçu un appel nous disant : "On ne comprend pas. On a un panneau Mazamet à l'entrée du village. Est-ce que c'est vous?" Non, on n'a pas l'intention pour l'instant d'annexer Noailhac." Sauf que le panneau a bien été pris à la sortie de Mazamet et remplacé par un panneau... Toulouse à une heure et demie de là.

Le jeu de pistes ne s'arrête pas là. Le panneau de Noailhac a lui été retrouvé lundi à Gaillac dans le nord du Tarn, témoigne la maire Martine Souquet. "On a enlevé ce panneau Noailhac le soir même pour le remplacer par un nouveau panneau Gaillac. Et on a prévenu la mairie de Noailhac qu'on avait leur panneau qui était à leur disposition et qu'ils pouvaient venir le chercher quand ils voulaient."

Quant au panneau Gaillac, la maire Martine Souquet a appris par France Bleu Occitanie qu'il a été retrouvé au nord de Toulouse, à Launaguet.

Une plaisanterie organisée et sans dégradation

Le maire de Mazamet a pensé aux militants écologistes mobilisés contre l'autoroute A69 avant d'abandonner cette piste. "C'est difficile de voir les motivations. Au départ, on s'est dit : Mazamet, Noailhac, des communes plutôt favorables à l'autoroute. On a pensé à une action des anti autoroute A69. Mais avec Gaillac qui n'a rien à voir avec ce projet là ou même Launaguet, je pense qu'il n'y a plus vraiment de rapport. Donc on s'orienterait plutôt vers une plaisanterie mais très organisée et fort heureusement sans dégradation, On a pu récupérer les panneaux et les réinstaller sans dommage. Il n'y a pas de frais engagés pour nous pour les remettre en état."

Un panneau vaut en moyenne entre 100 et 200 euros. Mazamet et les autres communes touchées vont néanmoins rester très vigilantes ce weekend.