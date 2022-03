Dans le Tarn-et-Garonne, les pompiers d'Occitanie apprennent à mieux travailler ensemble

Un exercice zonal inondation a eu lieu ce mardi 8 mars sur la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Gave (Tarn-et-Garonne). Il a regroupé des pompiers du département, mais aussi du Gers, de Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Objectif : apprendre à mieux travailler ensemble.

Une cinquantaine de pompiers étaient mobilisés ce mardi 8 mars sur la base de loisirs de Saint-Nicolas-de-la-Gave, près de Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Un important dispositif réuni pour un exercice zonal inondation - une simulation d'une crue majeure d'un cours d'eau - et constitué des pompiers du Tarn-et-Garonne, de Haute-Garonne, du Gers et des Hautes-Pyrénées. Objectif : apprendre à travailler efficacement ensemble.

"Nos spécialistes doivent échanger, se connaître. On vise l'interopérabilité, explique le commandant Alain Jalabert, conseiller technique sauvetage aquatique pour les pompiers de la zone Sud. _Un département seul peut travailler sur son territoire, mais un risque majeur appelle forcément des renforts_. On travaille forcément avec d'autres équipes."

Comme lors des crues de 2018 dans l'Aude ou les crues plus récentes du début d'année qui ont touché de nombreux départements, les pompiers peuvent être appelés sur des terrains qu'ils ne connaissent pas. Connaître les spécialistes voisins, leur matériel et leur façon de travailler ne peut qu'être bénéfique. "L'idée de ce genre d'exercice, c'est de tirer chacun vers un niveau de réponses et de connaissances normalisés, poursuit le commandant Jalabert. En fait, c'est un partage d'infos."

L'exercice inondation vise à partager les connaissances et les manières de travailler des plongeurs-sauveteurs de chaque SDIS. © Radio France - François Breton

Jets-ski, Zodiac gonflable et Seabob

Et pour parfaire ces connaissances, les pompiers ont pu tester les différents équipements de leurs voisins. Trois jets-ski multiplient les allers-retours sur une partie du lac tandis que des sauveteurs-plongeurs embarquent dans une petite embarcation gonflable.

À terre, David, pompier au SDIS82, présente à ses collègues un Seabob, sorte de scooter sous-marin qui permet d'être tracté sur et sous l'eau. "C'est parfait pour faire de la reconnaissance des berges, dans les mangroves, tout ça" détaille le pompier à ses collègues haut-garonnais. Ces derniers découvrent l'engin. "C'est vraiment pas mal comme outil, reconnaît Fabrice, plongeur-sauveteur. On peut s'immerger avec, c'est très léger et maniable."

Un pompier haut-garonnais teste le Seabob du SDIS du Tarn-et-Garonne lors de cet exercice inondation. © Radio France - François Breton

Fabrice est plutôt content du test, et de l'exercice du jour : "Lors des interventions sur des inondations majeures, on se retrouve souvent avec des gens et du matériel qu'on ne connait pas. Là, ça nous permet d'appréhender ce genre d'intervention, c'est bien."

La journée permet aussi de mieux connaître ses voisins. Un exercice forcément bénéfique en cas de crue majeure dans les années à venir.