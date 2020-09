Le tribunal correctionnel d'Albi condamne le maire de Gaillac, Patrice Gausserand, à 10 mois de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt et corruption passive dans la procès au cœur duquel se trouve le restaurant la Bodéga.

Dans le Tarn, le maire de Gaillac est condamné à cinq ans d'inéligibilité et 10 mois de prison avec sursis

C'est un coup de massue au tribunal correctionnel d'Albi en ce jeudi après-midi. Les juges condamnent le maire actuel, Patrice Gausserand, réélu aux dernières élections à 10 mois de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 20.000 euros d'amende. Les juges le reconnaissent coupable de prise illégale d'intérêt et de corruption passive dans le dossier du restaurant la Bodéga. Tous ses mandats tombent : à la mairie bien sûr mais aussi au département et à la communauté d'agglomération.

"Intolérable" pour le juge

En mai 2017, le gérant du restaurant la Bodéga reçoit le nouveau propriétaire des lieux et le maire. Les deux hommes sont associés et veulent créer à la place du restaurant une boutique de vins de Gaillac. Alors, pendant une heure de discussion, ce jour-là, les deux hommes expliquent au restaurateur qu’il doit quitter les lieux. Que s’il ne part pas, il y aura un procès parce que son bail n’est pas légal. Une conversation d’une heure qui a été enregistrée et donc utilisée durant le procès dont l'audience s'est tenue début juillet.

Patrice Gausserand avait longuement expliqué à la barre, lors de l'audience, son envie d'apaisement dans ce dossier, et reconnu avoir été "maladroit". Pour le juge, ce genre de pratiques "creusent le sentiment d'inégalité entre les citoyens". Le magistrat estime cela "intolérable". Le procureur qui avait requis 10 ans d'inéligibilité avait mis en avant son "inquiétude pour la démocratie" et avait qualifié cette affaire de "détournement d'un mandat public".