Dans le Tarn, un "drive fermier" pour continuer à consommer local

Après l'annonce de la fermeture des principaux marchés pour cause de coronavirus, de nombreux agriculteurs se sont retrouvés démunis et dans l'impossibilité de vendre leur production, notamment de produits frais (fruits, légumes, oeufs). Devant ce constat plusieurs voix se sont élevées pour demander des solutions, arguant également qu'il serait contreproductif d'attirer encore plus de consommateurs dans les supermarchés. Le département et la chambre d'agriculture du Tarn ont décidé ce samedi 28 mars de mettre en place un "Drive Fermier", consacré aux producteurs locaux. Il ouvrira dans le courant de la semaine prochaine.

Une plateforme de e-commerce est en cours d'élaboration, selon le département, qui explique le futur fonctionnement du site. La livraison s'effectue sans contact, le panier étant déposé directement dans le coffre de la voiture du consommateur.

Le procédé est simple: le consommateur passe commande sur un site dédié, règle en ligne sa commande et choisit sa date et son point de retrait

Les producteurs intéressés peuvent se manifester directement auprès de la Chambre d'Agriculture du Tarn. Pour le moment, il existe cinq points de retraits à travers le département. Les acteurs de cette opération travaillent également à un système de livraison pour les soignants des hôpitaux de Castres et d'Albi et pour le personnel des EHPAD. Les points de livraison sont :

l’aire de covoiturage de la Milliasolle à Albi - Rue de la Milliassole, sortie rocade Ecole des mines, Fréjairolles.

l’aire de covoiturage de Rosières - sortie Rosières RN88 échangeur RD91, contournement de Carmaux.

l’aire de covoiturage de Brens/Gaillac- A68 sortie n.9



le parking de la base de loisirs les Étangs à Saix -RN126

le parking de l’Aéroport de Castres Mazamet- RN112 sortie aéroport