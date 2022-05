Dans le Var, il double les gendarmes en excès de vitesse et avec 1,56 g d'alcool dans le sang

Un conducteur de 35 ans a été déféré ce lundi devant la justice. L'homme a été interpellé samedi vers 18h30 à Châteaudouble (Var) par les gendarmes après une série d'infractions au code de la route. Au volant de sa Peugeot 205, ce veilleur de nuit a doublé sur la RD 955 une voiture banalisée des gendarmes, équipée d'un radar embarqué. Pour dépasser la Peugeot 5008, l'homme franchit une ligne blanche et roule à 102 km/h au lieu de 80.

Malgré la sirène et le gyrophare, le conducteur refuse de s'arrêter et tente même de semer les militaires en roulant à 120 km/h sur la route départementale. Il traverse également le village de Châteaudouble à vive allure avant d'être stoppé par les gendarmes. Après s'être rebellé, un dépistage alcoolémie est pratiqué : l'homme conduit avec 1 gramme 56 d'alcool dans le sang. La date de validité de son assurance voiture est périmée, comme le contrôle technique dépassé depuis plus de deux ans.