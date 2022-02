Dans le Var, un chauffeur-routier tente de rouler avec 3 grammes 32 d'alcool dans le sang

Il n'a pas eu le temps de s'engager sur l'A8 ! Après avoir percuté le pilier du pont de l'aire d'autoroute de Brignoles (Var), un chauffeur-routier a été contrôlé, dimanche après-midi, avec 3,32 g d'alcool par litre de sang ! Il sortait d'un repas avec des collègues et a été placé en garde-à-vue.

Un chauffeur-routier, originaire de Biélorussie, a tenté de circuler dimanche après-midi sur l'autoroute A8 avec 3,32 grammes d'alcool par litre de sang, soit plus de six fois la limite autorisée. Mais l'homme de 42 ans et son camion frigorifique ne sont pas allés très loin ! Ils ont percuté le pilier du pont de l'aire d'autoroute de Brignoles qu'ils tentaient de quitter.

Pour respecter sa coupure hebdomadaire, ce professionnel de la route, spécialisé dans le transport international, passe le week-end sur l'aire d'autoroute "Les Terrasses de Provence", à hauteur de Brignoles Dimanche midi, il partage un repas avec des collègues. Repas semble-t-il arrosé ! Le Biélorusse tente, peu après 15h00, de reprendre la route avec son camion-frigorifique... mais, alcoolisé, il ne parcourt que quelques centaines de mètres en direction de l'A8 et percute le pont.

A leur arrivée sur l'aire d'autoroute, les gendarmes du Peloton motorisé de Saint-Maximin font souffler le routier : il a donc 3,32 grammes d'alcool par litre de sang. Il a été placé en cellule de dégrisement... puis en garde-à-vue.

Pour être remis en liberté, le Biélorusse a dû payer 2520 euros de consignation en attendant la sanction définitive du Tribunal judiciaire de Draguignan qui devrait intervenir dans les semaines qui viennent.