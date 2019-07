Dans le Vercors, une mère de famille et ses enfants partis en randonnée samedi sont recherchés

Une mère et ses deux enfants sont recherchés sur le Vercors. Ce sont les gendarmes de l'Isère qui tentent de les retrouver dans le secteur de Gresse-en-Vercors. Le trio devait y faire une randonnée ce week-end.

Gresse-en-Vercors, France

La famille est partie marcher dans le Vercors, autour du Grand Veymont, ce samedi et devait rentrer chez elle dimanche. Mais depuis, la maman de 49 ans et ses enfants de 12 ans et 14 ans sont introuvables. C'est la fille aînée, qui habite Montélimar, qui a donné l'alerte lundi, en s'inquiétant de ne pas avoir de nouvelles.

Une centaine de gendarmes mobilisés

On sait que le téléphone de l'un des enfants a borné à Gresse-en-Vercors, en Isère. Il est, depuis, coupé. Peut-être à cause du manque de batterie.

Les gendarmes recherchent une Renault Twingo rouge, immatriculée CL 348 RA. Toute personne ayant vu cette voiture est invitée à contacter le 17. Les gendarmes ont inspecté les parking en Isère et dans la Drôme, comme dans le secteur du Col de Rousset, mais ils n'ont rien trouvé.

Des gendarmes isérois et drômois sont toujours déployés ce midi avec de gros moyens, comme des hélicoptères, pour tenter de retrouver cette maman et ses deux enfants, cinq jours maintenant depuis leur départ en randonnée.