Avec ses deux millions et demi de personnes qui viennent chaque été sur les plages des Bouches-du-Rhône, la sécurisation du littoral est primordiale. En plus des 8 000 agents, policiers et gendarmes, habituellement mobilisés, des renforts viennent chaque année.

Côte Bleue, Sausset-les-Pins, France

Au niveau du rond-point de la marine, à Sausset-les-Pins, les gendarmes arrêtent certaines voitures pour des contrôles. Béatrice, une saussetoise n'a pas ses papiers... En une vérification sur sa tablette, le gendarme Jérôme Davos retrouve le fichier de sa voiture. "Il n'y aura pas de deuxième chance, explique l'agent, venu de Saint-Quentin, dans l'Aisnes, mais ça va pour cette fois."

En plus des 8 000 agents, policiers et gendarmes, habituellement mobilisés dans les Bouches-du-Rhône, des renforts viennent chaque année de toute la France en été. En 2018, 34 gendarmes mobiles et 15 réservistes s'ajoutent aux effectifs sur la côte bleue, Cassis, et Saintes-Maries-de-la-mer.

© Radio France - Sarah Cozzolino

382 cambriolages en moins depuis 2017

Des contrôles sur les routes, les plages, le réseau ferroviaire, en mer et aussi dans le voisinage. Et un bilan positif, selon le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Olivier de Mazières : " Une baisse de 382 cambriolages depuis 2012, et de 22,4% sur la mortalité routière par rapport à 2017."

"En matière de sécurité, il n'y a pas de secret, ou plutôt un seul : la présence sur le terrain." - Olivier de Mazières, préfet de police des Bouches-du-Rhône

Patrouilles de la Garde républicaine

À ce dispositif s'ajoute la présence de gendarmes de la Garde républicaine, une expérimentation cette année, subventionnée par le conseil départemental. Huit chevaux et sept gendarmes patrouillent tous les jours à Marseille et sur la côte bleue. "Grâce à l'animal, le contact est plus sympathique avec les habitants et les touristes que lorsqu'on est à pieds, remarque la garde Alice Strober. A cheval, on a une position dominante, on voit beaucoup plus loin et c'est très utile pour repérer les infractions."

Son cheval, Cazula, mesure 1,80m, et ne passe pas inaperçu dans les rues de Carry-le-Rouet. Les enfants s'arrêtent pour le caresser, et les parents entament la conversation. "Pourquoi des Gardes républicains ici ? demande un touriste. On fait de la prévention, explique Alice Strober, essentiellement sur la route, pour le port de ceinture ou l'utilisation du portable au volant." Cette jeune bretonne est gendarme depuis 8 ans, et à cheval depuis 4 ans. "Un rêve d'enfant, sourit-elle, pour lequel j'ai beaucoup travaillé."