Dans les classes du Béarn, le recueillement après le choc de la mort d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz

"Inimaginable", "inqualifiable", "le choc de savoir que c'était juste à côté" : l'émotion est vive dans les établissements scolaires du Béarn depuis la mort ce mercredi 22 février d'une enseignante dans un lycée privé de Saint-Jean-de-Luz . Cette professeure d'espagnol au lycée Saint Thomas d'Aquin, a été tuée par un élève de 16 ans qui l'a poignardée devant toute sa classe. Une information judiciaire va être ouverte pour assassinat a indiqué ce jeudi 23 février le procureur de Bayonne.

ⓘ Publicité

Une minute de silence et une prière

Dans le même temps, à 15h ce jeudi, dans toutes les classes des écoles, des collèges et des lycées, une minute de silence a été observée en hommage à la victime, Agnès Lassalle, 53 ans. Les cours se sont arrêtés le temps de ce moment de recueillement. Dans les établissements privés, il était parfois assorti d'une prière, comme à l'Institut Saint-Dominique , à Pau, qui rassemble école maternelle, primaire, collège, lycée et enseignement supérieur.

loading

Dans une classe de Terminale, c'est un cours d'histoire-géographie qui a été interrompu pour faire une minute de silence. Un signal sonore a retenti, tous les élèves se sont levés, et sont restés en silence, avant qu'un deuxième signal ne mette fin au recueillement. Invités par le proviseur à un moment de prière, la classe a ensuite entonné un "Je vous salue Marie".

"Forcément, on repense à Samuel Paty"

Les élèves de cette classe, du même âge que l'élève soupçonné d'avoir tué son enseignante, étaient particulièrement choqués que les faits se soient déroulés dans un établissement voisin. "Le fait de me dire que c'était à Saint-Jean-de-Luz, pas très loin, ça m'a beaucoup marqué" explique Foucauld, 17 ans. Isis, du même âge, a appris la nouvelle mercredi soir devant la télévision, avec sa mère : "on s'est demandé ce que la personne avait pu ressentir à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ca fait un énorme choc. C'est un acte inhumain, pour une personne de 16 ans, inimaginable".

Et c'est comme un cauchemar qui recommence pour ces élèves, comme Titouan, 17 ans : "forcément on repense à Samuel Paty qui a été assassiné en 2020, mais on se dit que c'était arrivé à Paris, c'est un peu plus loin du Béarn, et là de savoir que c'est vraiment à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, juste à côté, là on se rend compte que ça peut nous toucher à tout moment et que malheureusement ce genre de choses arrivent partout".

"On n'a pas de mots"

Même émotion du côté de leur enseignant, Francis Larrieu, prof d'histoire-géo et politique. Lui parle de l'importance de cette minute de silence, mais aussi des mots, parfois difficiles à trouver : "on n'a pas de mots, tout simplement. Pas de mots pour qualifier tout ça, l'inqualifiable". A travers la prof d'espagnol tuée, c'est aussi tout le corps enseignant qui est touché.

loading

"On est touchés différemment" explique Francis Larrieu, "parce qu'il y a encore quelques années, on nous aurait dit qu'un établissement scolaire que ce soit une école, un collège, un lycée, c'est un sanctuaire, un endroit où ce genre de choses ne peut pas arriver, où ne peut même pas l'envisager, l'imaginer. On est obligés d'en parler, mais c'est dur. Le traumatisme il est fort, mais par contre on ne peut pas ne pas en parler. Et c'est l'affaire de tous les profs ! Moi j'en ai un petit peu assez d'entendre à chaque fois c'est le devoir des profs d'histoire d'évoquer ces choses là. Non, c'est l'affaire de tous, de tous les enseignants, quels qu'ils soient".