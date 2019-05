Dans les Deux-Sèvres, une voiture finit sa route contre un arbre, le conducteur est dans un état grave

Loubillé, France

Un accident a fait un blessé grave ce mardi après-midi dans les Deux-Sèvres ! Ça s'est passé vers 15h40 sur la départementale 737 à Loubillé, au sud de Chef-Boutonne, dans le sud du département : une voiture qui a fini sa route contre un arbre. Le conducteur âgé de 70 ans a dû être réanimé, avant d'être évacué vers le CHU de Poitiers en hélicoptère. Son pronostic vital est engagé.

En arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours

Lorsque les pompiers arrivent sur place, le conducteur est en arrêt cardio-respiratoire : il ne respire plus, son cœur ne bat plus. Le médecin du SMUR et un infirmier tentent une réanimation et leur intervention porte ses fruits puisque la victime reprend connaissance. Son cœur bat à nouveau, mais il est dans un état grave : polytraumatisé, et en urgence absolue, il est évacué par hélicoptère vers le CHU de Poitiers. L'appareil s'est carrément posé sur la route pour l'évacuation. Les gendarmes ont dû sécuriser la circulation.

La voiture roulait vite, le choc a été violent

D'après les premiers éléments de l'enquête, la voiture roulait vite lorsqu'elle a percuté l'arbre. Ce qui explique la violence du choc et la gravité des blessures.