Dans les Deux-Sèvres, une femme ivre s'en prend à un gendarme

A Mauzé sur le Mignon, une femme ivre n'a pas trouvé mieux que de s'en prendre à une femme gendarme venue prêter main-forte dans le cadre de violences intra-familiales. Elle est en garde à vue pour violences et outrages sur personne dépositaire de l'ordre public.

Dans les Deux-Sèvres, une femme est en garde à vue pour s'en être pris à une gendarmette ce samedi après-midi. Vers 15h30, les pompiers sont appelés pour des violences intra-familiales à Mauzé sur le Mignon, mais la situation est tellement tendue qu'ils appellent les gendarmes à la rescousse. Le couple qui se dispute est très alcoolisé. Outre les insultes et injures, la femme, ivre, s'en prend à la cheffe de patrouille : elle lui donne deux coups de pieds au ventre, lui tire les cheveux et lui écrase ses lunettes. La militaire n'est pas blessée mais son agresseure en est quitte pour une bonne garde à vue. Elle est entendue pour violences et outrages sur personne dépositaire de l'ordre public.