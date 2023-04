Dans les Hautes-Pyrénées, les forces de l'ordre en traque contre les trafics de drogue

Les policiers en tenue étaient nombreux ce mercredi 5 avril dans l'après-midi sur la place Verdun, en plein centre-ville de Tarbes. Ils contrôlaient aléatoirement des passants, piétons comme automobilistes : des contrôles routiers, mais aussi ciblés sur les stupéfiants parce que sur les lieux, d'après les forces de l'ordre, le trafic de drogue est courant.

ⓘ Publicité

Un point de deal démantelé en mars

Le 14 mars dernier, place de Verdun justement, un réseau de vente et d'achat de cannabis a été démantelé par la police. Huit personnes (cinq vendeurs et trois acheteurs) ont été interpellés, deux d'entre eux ont fini en prison avec une peine de six mois ferme. Les forces de l'ordre veulent désormais s'assurer que ce trafic ne reprenne pas, et veulent dissuader d'autres potentiels acheteurs ou vendeurs. Ils ont donc mené cette opération pour sensibiliser le public, monter que la police veille, et déstabiliser les réseaux de trafiquant existant.

"On est intervenus dernièrement pour éviter que des petits trafics se mettent en place" détaille le commandant Vayrac, chef du service de voie publique à la police nationale. "Comme la place Verdun est centrale, on est présents pour montrer qu'on surveille un peu tout le monde".

De quoi rassurer les passants intrigués par le ballet des policiers sur la place. Certains reconnaissent que les lieux ne sont pas très bien fréquentés, surtout une fois la nuit tombée. "C'est surtout le soir, à partir de 22-23h, ça zone et c'est moyen de sortir" témoigne un couple. Mais l'action des forces de l'ordre a l'air de porter ses fruits. "Depuis qu'il y a des policiers, depuis qu'ils tournent, il n'y a plus ces gens qui traînent" fait remarquer une lycéenne tarbaise.

Harceler les trafiquants

Sauf que ça ne suffit pas explique le préfet des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon : "le principe des trafics c'est que c'est très atomisé. A chaque fois qu'on intervient avec une opération de police, ça a tendance à se réinstaller. L'idée c'est donc de faire une piqûre de rappel : il y a eu la grosse opération d'il y a 15 jours, et là on montre qu'on va pas lâcher le terrain et qu'on va pas laisser se réinstaller tout de suite un point de deal".

Un policier contrôle les véhicules débouchant sur la place Verdun à Tarbes © Radio France - Flore Catala

La police indique renforcer pour l'année 2023 les opérations de contrôle, pour mieux harceler les points de trafic dans Tarbes. Du 1er janvier 2022 au 31 mars 2023, dans les Hautes-Pyrénées, les forces de l'ordre ont relevé plus de 870 infractions liées aux stupéfiants. Des chiffres qui concernent aussi la zone gendarmerie, au-delà des agglomérations de Tarbes et Lourdes. Ce mercredi, une opération similaire à celle de la place Verdun a aussi été menée à Bazet par les gendarmes.