Dans les Landes, les gilets jaunes murent les entrées de la préfecture

Après plusieurs jours de silence, le chef de l'Etat s'est donc adressé ce lundi soir aux Français. L'allocution télévisée a duré 13 minutes et elle n'a pas convaincu un certain nombre de gilets jaunes dans les Landes.

Mont-de-Marsan, Landes, France

Après plus de 3 semaines de fronde, le président de la République a annoncé une série de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Augmentation de 100 euros des salaires au niveau du Smic, exemption de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2.000 euros par mois, heures sup payées "sans impôts ni charges". Emmanuel Macron a annoncé plusieurs nouveaux gestes face à ce qu'il a appelé "l'état d'urgence économique et sociale". "Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous", a affirmé le chef de l'Etat en concluant son "adresse à la Nation" de près de 13 minutes.

Le discours n'a pas convaincu les gilets jaunes montois. Dès 23h ce lundi soir, ils sont allés murer les 3 entrées de la préfecture à mont-de-Marsan. "Le combat continue, on ne lâche rien. Aujourd'hui on se doit de redonner le pouvoir au peuple." confie Dany Cash, un des référents montois.

Les gilets jaunes au rond point de Coumassotte à Saint-Pierre-du-Mont avant le départ pour la préfecture - Gilets jaunes

Les 3 entrées de la préfecture de Mont-de-Marsan murées cette nuit par les gilets jaunes - Gilets jaunes

Pour cette opération, ils étaient 35 gilets jaunes. Arrivés vers 23h, ils sont repartis vers 1h30 ce mardi matin.