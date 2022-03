Dans les Landes "on ne peut pas exclure un risque de gelées", d'après un prévisionniste de Météo France

Y aura-t-il des gelées dans les Landes ? Après un avant-goût de temps estival, le début du mois d'avril 2022 sera marqué par une forte baisse des températures en France, et dans le département. "Il y a un risque de températures très froide pour la saison en fin de semaine, à partir de vendredi 1er avril 2022", explique Bernard Ollagnon, prévisionniste à Météo France pour le sud-Aquitaine.

Si on a un ciel clair, les températures vont vraiment descendre et on aura peut-être des gelées

"On sait qu'il va faire très froid, une goute froide va traverser toute la région donc les températures seront proches de zéro degré", poursuit-il. Ce sera fonction de si le ciel est clair ou pas dans la nuit de vendredi à samedi et de samedi à dimanche. Si on a un ciel clair, les températures vont vraiment descendre et on aura peut-être des gelées. Si le ciel reste couvert on devrait l'éviter. Mais on ne peut pas exclure le risque de gelées."

Pour le moment l'épisode de froid ne devrait durer que trois jours. A partir de lundi 4 avril 2022, le mercure commencera à remonter selon Météo France. A la même période l'année dernière, un épisode de gel avait ravagé notamment les vignobles d'Armagnac.