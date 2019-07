Dans les Vosges, les proches d'Adrien, disparu depuis cinq jours, organisent des battues

Les rendez-vous ce mardi 23 juillet sont organisés sur le parking au col du Haut-Jacques dans les Vosges à 14h et 18 heures. Des proches d'Adrien Fourny, qui n'a plus donné de nouvelles depuis le vendredi 19 juillet, organisent des recherches, en soutien aux gendarmes.

Vosges, France

Adrien Fourny, âgé de 30 ans, a disparu depuis le vendredi 19 juillet dans les Vosges. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie des Vosges en accord avec le parquet d'Epinal et les proches du disparu. La publication d'un portrait est diffusé. L'homme aurait quitté son domicile avec sa voiture retrouvée près du col du Haut-Jacques dans le secteur de Taintrux et LEs Rouges-Eaux. Depuis ses proches n'ont plus de nouvelles.

Ce mardi 23 juillet, Aurélie la compagne d'Adrien, a contacté France Bleu sud Lorraine pour "mobiliser un maximum de personnes". Elle organise des battues ce mardi à 14 heures, et une autre à 18 heures.