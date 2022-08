Dans les Vosges, plus de 110 pompiers mobilisés sur deux incendies de forêts, désormais fixés

Compte tenu de la situation de très forte sécheresse dans le département, une cellule de crise s'est ouverte à la préfecture des Vosges ce vendredi 12 août.

A 17 heures, selon un communiqué de la préfecture, 81 pompiers étaient mobilisés sur un feu de forêt à Biffontaine près de Bruyères et 36 autres sur un autre incendie de forêt à Thiéfosse près de Saulxures-sur-Moselotte.

Interrogé en direct sur France Bleu Lorraine, David Percheron, le secrétaire général de la préfecture des Vosges, a précisé que ces deux incendies étaient fixés : "le feu de Biffontaine menaçait directement des habitations et on a dû évacuer une vingtaine de personnes". Un hélicoptère bombardier d'eau a été détourné du Jura pour prêter main forte aux pompiers vosgiens. David Percheron qui salue aussi la mobilisation des agriculteurs du secteur : "ils ont mis à disposition des tonnes d'eau et ils ont contribué à circonscrire très rapidement le sinistre".

Des routes étaient fermées dans l'après-midi toujours du côté de Biffontaine : la D81 à hauteur de la D60 et route bloque à hauteur de la D31 à proximité de Vanémont.

Le préfet demande aux habitant et aux touristes de "ne pas se rendre sur les lieux, ne pas s'arrêter au bord des routes et ne pas randonner à proximité".