Une plainte contre des forages non autorisés de Nestlé Waters dans les Vosges a été déposée cette semaine par plusieurs associations de défense de l'environnement. Des associations qui demandent une remise à plat sur le plan administratif.

Dans les Vosges, plusieurs associations portent plainte contre des forages non autorisés de Nestlé Waters

Une plainte contre les forages de Nestlé Waters dans les Vosges. Plusieurs associations de défense de l'environnement et des consommateurs ont saisi en début de semaine le procureur de la république d'Epinal. Ces associations, France Nature Environnement, Lorraine Nature Environnement ainsi que le collectif Eau 88 reprochent au géant mondial de l'eau de puiser sans toutes les autorisations légales dans neuf de ses forages à Vittel et Contrexéville. Des associations qui demandent une remise à plat administrative de ces forages.

Un rappel à l'ordre en 2016

Des forages qui n'ont rien de secret. Ils sont connus, ont reçu une autorisation d'embouteillage et la consommation de cette eau ne fait courir aucun risque pour la santé. Mais ce que pointent ces associations, c'est que les neuf sites n'ont pas été autorisés au titre du code de l'environnement comme cela devrait être le cas depuis 1992. Dans un arrêté de 2016, la préfecture des Vosges a d'ailleurs rappelé l'industriel à l'ordre, lui demandant de déposer une demande d'autorisation pour ces neuf forages.

Une régularisation qui n'aurait pas encore eu lieu selon le collectif Eau 88 qui demande à la justice de sévir cette fois. Ce sont des millions de mètres-cubes d'eau qui auraient été prélevés sans tous les documents nécessaires. Il faut que ça s'arrête pour Bernard Schmitt, porte-parole du collectif :

"On demande que la loi soit respectée. Si demain, je creuse un forage dans mon jardin. Vous allez voir que j'aurai une descente de police, la justice. Je serai condamné très vite. Là, on a quasiment 30 ans d'exploitation non autorisée, illégale, sur laquelle le préfet, la justice ferment les yeux aujourd'hui."

Contacté par France Bleu Sud Lorraine, la direction de Nestlé Waters dans les Vosges n'a pas souhaité faire de commentaires.