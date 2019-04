Dans les Vosges, trois hommes interpellés pour des vols de carburant et de batteries chez des transporteurs

Vosges, France

"Moins d'un mois d'enquête à la compagnie de Remiremont", se félicitent ce jeudi 4 avril, sur leur page Facebook les gendarmes des Vosges. Une rapidité relevée également par le procureur d'Epinal, Nicolas Heitz. Ce lundi 1er avril, trois hommes, des habitants d'Epinal ont été arrêtés, soupçonnés de 21 faits, des vols de carburant et de batteries dans des sociétés de transport vosgiennes en mars dernier.

Au domicile du trio, les gendarmes ont découvert lors des perquisitions, près de "180 litres de carburant, une trentaine de batteries, deux véhicules et une remorque ayant servi à la commission des délits", indiquent les gendarmes. Le butin est estimé par les enquêteurs à 500 litres de carburant et à une quarantaine de batteries. Selon le procureur, les trois hommes revendaient le matériel pour obtenir des liquidités.

Âgés de 31, 42 et 50 ans, les Spinaliens ont comparu devant le tribunal d'Epinal, ils ont demandé un délai supplémentaire, ils seront jugés le 23 avril prochain. Deux d’entre eux ont été placés en détention et le troisième placé sous contrôle judiciaire.