PHOTOS - Dans son village, en Argentine, Emiliano Sala "sera toujours là"

Le maire de Progreso, le village argentin où Emiliano Sala a passé son enfance, se dit profondément attristé par l'annonce de la mort du jeune footballeur et a tenu à partager la douleur de la famille vendredi.

Le maire de Progreso Julio Müller avec Emiliano Sala et son maillot des Chamois niortais.

Après le choc, c'est désormais le temps du deuil dans le village de Progreso, cette commune de 3000 habitants située à plus de 500 km de Buenos Aires en Argentine. C'est là qu'Emiliano Sala a passé son enfance et son adolescence et c'est là que résident toujours ses parents. Vendredi matin, quelques heures après l'annonce de l'identification du corps du footballeur, le maire de la commune s'est rendu chez son père, il a rencontré un homme "détruit".

Julio Müller dit aussi avoir une pensée très forte pour la mère, la sœur et le frère d'Emiliano qui se trouvaient vendredi en Grande-Bretagne : "J'imagine ce qu'ils doivent souffrir et ressentir en ce moment... Si je pouvais, je les serrerais très fort dans mes bras et je leur dirais qu'on est là".

Tristesse dans le village

Selon le maire, les habitants de Progreso sont tristes, ils se sont longtemps accrochés à l'espoir qu'on allait le retrouver ou qu'il allait réapparaître. Julio Müller ignore si les obsèques du footballeur seront célébrées dans sa commune, c'est la famille qui décidera.

