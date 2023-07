Dans un supermarché de Bidart, la caissière tombe sur ceux qui ont volé son sac à la plage la veille

Elle a reconnu son sac au bras d'une autre ! Ce dimanche, après une baignade dans l'océan, à Anglet, deux jeunes femmes de 20 ans s'aperçoivent en revenant à leur serviette que leurs deux sacs ont disparu. À l'intérieur : de l'argent liquide, leurs téléphones portables, des clefs de voiture et de scooter... Ce lundi, le lendemain du vol donc, l'une d'elle, caissière dans un supermarché de Bidart, tombe sur de jeunes clients qui portent des sacs semblables.

Les téléphones volés retrouvés chez l'adolescente

Dans le doute, elle appelle la police et demande à l'agent de sécurité de retenir les clients, un jeune homme âgé de 15 ans et une jeune femme de 16 ans, dans le commerce.

À leur arrivée les policiers fouillent les sacs et retrouvent la clef de voiture d'une des deux jeunes femmes. Ils décident alors de perquisitionner les domiciles des deux adolescents et retrouvent, chez elle, les téléphones des victimes. Elle reconnaît les faits de recel et écope d'une composition pénale. Lui, connu des services de police pour de précédents vols, nie. Rien n'est retrouvé chez lui, il est donc remis en liberté.