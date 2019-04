Dans une vidéo, Carlos Ghosn redit son innocence et accuse des dirigeants de Nissan de "trahison"

Carlos Ghosn a clamé son "innocence" dans une vidéo diffusée mardi et enregistrée avant son arrestation le 4 avril sur de nouveaux soupçons de malversations financières, accusant des dirigeants de Nissan de "trahison".

Carlos Ghosn se dit innocent des faits qui lui sont reprochés et victime d'un complot dans une vidéo enregistrée avant sa nouvelle arrestation la semaine dernière et diffusée par ses avocats mardi et enregistrée avant sa nouvelle arrestation le 4 avril.

"Ce n'est pas une histoire de cupidité, de dictature d'un homme. C'est une histoire de complot, de conspiration, de trahison", a déclaré l'ancien PDG de Renault-Nissan dans une vidéo.

Les noms des responsables désignés par Carlos Ghosn ont été coupés au montage, sur demande de ses avocats.

L'avocat a projeté la vidéo devant des journalistes à Tokyo. Dans ce document, Carlos Ghosn dit également craindre un manque de vision pour l'avenir de l'alliance Renault-Nissan.

Dans une interview à TF1 et LCI, Carlos Ghosn s'était déjà déclaré innocent.

La France a appelé le Japon à respecter la présomption d'innocence et les droits de Carlos Ghosn.

