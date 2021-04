Bientôt libre de ses mouvements, Dany Leprince va-t-il retrouver la Sarthe ?

Le régime de liberté conditionnelle imposé à Dany Leprince depuis 2012 prend fin ce lundi 19 avril 2021. Âgé de 64 ans, le Sarthois condamné à perpétuité pour le quadruple meurtre de Thorigné-sur-Dué, en 1994, va retrouver sa liberté de mouvement et de parole. Et pourrait revenir vivre en Sarthe.

Cette décision doit être validée par la justice, mais selon l'avocat de Dany Leprince, il n'y a "pas d'obstacle" a priori à ce qu'elle le soit. Arrêté en 1994 pour le quadruple meurtre de son frère, de sa belle-soeur et de ses deux nièces à Thorigné-sur-Dué, condamné à perpétuité en décembre 1997 par les Assises de la la Sarthe, le Sarthois va redevenir un homme libre à part entière, quelques jours après son 64e anniversaire. Il avait 37 ans au moment de cette affaire hors norme, au cours de laquelle son statut de condamné a lui aussi connu bien des rebondissements.

Trois sorties de prison depuis 2010

Dany Leprince sort de prison une première fois en juillet 2010. Après cinq ans d'investigations, la commission de révision suspend sa peine et saisit la cour de révision. Mais neuf mois plus tard, en 2011, la requête est rejetée. Et le condamné retourne en cellule.

En avril 2012, le tribunal d’application des peines de Melun lève sa peine de sûreté, puis en octobre il se voit accorder une libération conditionnelle. D'abord placé un an sous bracelet électronique, il s'installe avec sa femme de l'époque, Béatrice, dans le sud ouest à Marmande, où il est assigné à résidence et doit observer un contrôle judiciaire strict pour une durée de sept ans.

Bientôt un retour en Sarthe ?

Interdit de séjour en Sarthe et dans plusieurs départements limitrophes, il ne peut s'exprimer publiquement sur l'affaire et doit mentionner à la justice tous ses déplacements hors du Lot-et-Garonne. Ce qu'il omet de faire en venant vivre dans le Perche, auprès de sa nouvelle compagne en 2016. Cela lui vaudra un retour en prison de quelques mois. Il quitte finalement la prison de Villeneuve-sur-Lot en octobre 2016.

Quelques semaines après une nouvelle demande de révision déposée par son nouvel avocat, toutes ces obligations vont désormais prendre fin. D'après son entourage, Dany Leprince envisage de revenir s'installer en Sarthe avec Anie, qu'il a épousée en 2018. Une ancienne de la Socopa, où il travaillait au moment des faits, propriétaire d'une maison à Dollon... La commune voisine de Thorigné-sur-Dué.