DARC au Pays : La programmation 2017 dévoilée

Pour la 19e fois le festival DARC s'invite dans les communes de l'Indre. 8 communes du département recevront 4 artistes pendant la durée du festival DARC du 9 au 16 août prochain.

Qu'il paraît loin temps des débuts, en 1999 lorsque la sélection de DARC au Pays avait rassemblée un soir de concert pas plus d'une vingtaine de spectateurs ! Depuis ces temps héroïques le festival a visité 87 communes indriennes, présenté 80 artistes et l'évènement est non seulement prisé des spectateurs mais des communes et même des artistes !

Pour les communes, les demandes affluent désormais, et la liste d'attente est d'environ 3 ans pourvoirsa candidature accepté. Il faut dire que DARC au Pays c'est un spectacle gratuit ramenant entre 300 et 500 personnes selon les dates.

Cette année 8 communes et 4 artistes ou groupes d'artistes ont été retenus

4 artistes pour 8 communes

- Wallace, co-fondateur du groupe les Hurlements de Léo bien connu des fans de chanson française ouvrira les festivités. Il se produira au ont-chrétien Chabenet le 9 août puis à Paudy le 10 août

- le Bo Weavil Band prendra le relais Les 11 et 12 août d'abord à Eguzon puis à Vendoeuvres -

- Zama groupes aux influences variés mariant Musique Tziganet Hip Hop se produira les 13 et 14 août. Le 13 à Montipouret sur le site du Moulin d'Angibault et le 14 au Parc des Parelles de Crevant. Lieu emblématique de cette manifestation

- Enfin Ni Queue ni Tête, chanson française un peu folle terminera les festivités le 15 août à Thenay et le 16 août à Veuil.

Comme chaque année les concerts sont gratuits et démarrent toujours à 18h30