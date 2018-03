Pérols, France

Sans doute en raison du poids de la neige tombée mercredi sur le département de l'Hérault, plusieurs commerces menacent de s'effondrer dans la zone du Fenouillet à Pérols. Il s'agit des enseignes Darty, Besson et Kiabi et dans une moindre mesure l'enseigne Quick également. Les façades arrières des bâtiments s'affaissent d'heure en heure et pourraient s'écrouler d'un moment à l'autre comme un château de cartes.

Le maire de Pérols, Jean-Pierre Rico, a pris un arrêté municipal de mise en péril. La zone commerciale est interdite d'accès jusqu'à nouvel ordre. Les enseignes ont mobilisé une entreprise de sécurité pour faire respecter cette interdiction et éviter tout pillage dans les magasins.

Une expertise doit être réalisée dans la journée pour savoir si on peut consolider les bâtiments ou s'il va falloir les démolir. En cas de démolition, les enseignes sinistrées seront hébergées dans les locaux actuellement vides d'une autres partie de la zone commerciale.

© Radio France - Mélanie Arbousset