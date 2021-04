Emmanuel Macron avait promis la création de 10 000 postes dans la police et la gendarmerie d'ici 2022 en France. Les premières annonces sont tombées pour le Nord et le Pas-de-Calais. Au total en 2021 ce sont 202 postes de policiers qui seront créés dans la région.

Davantage de policiers dans le Nord et le Pas-de-Calais

156 dans le Nord et 46 dans le Pas-de-Calais, on connaît désormais les affectations des nouveaux effectifs qui viendront grossir les rangs de la police dans la région cette année.

Pour ce qui concerne le département du Nord, c'est la circonscription de police de Lille qui sera la mieux dotée avec 117 nouveaux fonctionnaires. Les autres seront répartis sur le Douaisis et le Valenciennois (22 pour la circonscription de sécurité publique de Douai, 17 pour la CSP de Valenciennes)

"Ces effectifs supplémentaires permettront de renforcer la présence policière sur la voie publique et dans les transports en commun et de mener une action encore plus soutenue en matière de lutte contre les stupéfiants" explique la préfecture du Nord dans un communiqué.

Dans le Pas-de-Calais l'effort est concentré sur l'ancien bassin minier. 33 des 46 nouveaux fonctionnaires de police rejoindront les circonscriptions de sécurité publique de Lens, Auchel et Noeux-les-Mines.

Notre cible c'est la lutte contre les violences...

Benoît Desferet, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Pas-de-Calais, confirme que c'est dans cette zone du département que se font sentir les besoins. "On est confronté dans l'ancien bassin minier aux violences qui sont liées pour la plupart à la consommation d'alcool". Et notamment pour ce qui concerne les violences au sein des familles.

Ecouter: Benoît Desferet le directeur départemental de la sécurité publique du Pas-de-Calais Copier

Et de préciser que ces nouveaux moyens devraient permettre de renforcer les effectifs dans les commissariats durant la nuit.