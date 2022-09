David Couzinet confirmé par la justice à la tête du BO amateur pour la troisième fois

La décision de la juge des référés du tribunal de Bayonne est sans ambiguïté. Elle a été rendue ce mardi 20 septembre 2022 au tribunal de Bayonne, où l'audience s'était déroulée le 8 septembre dernier. La magistrate estime d'abord que le tribunal des référés est compétant pour cette affaire. Surtout, elle suspend les effets de l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2022, lors de laquelle Guillaume Raoulx, avait été élu. Ce proche du président du BOPB Jean-Baptiste Aldigé estimait alors être le patron du rugby amateur. Mais la justice vient de dire le contraire et conforte à ce poste stratégique l'ancien international du Biarritz Olympique David Couzinet qui a engagé cette procédure.

Une médiation imposée par la Justice

Guillaume Raoulx est également condamné à verser 1000 euros pour frais de procédures à David Couzinet et son équipe qui dirige la section amateur dans laquelle on trouve Imanol Harinordoquy ou Dimitri Yachvili. La justice demande enfin aux deux parties de se rencontrer afin de trouver une médiation. Pour cela, c'est l'association Amare de la chambre de commerce et d'industrie du Pays Basque qui a été désignée. Ils ont trois mois pour se mettre d'accord. C'est la troisième fois que la justice se prononce dans ce conflit qui oppose les amateurs aux professionnels du club rouge et blanc, avec comme objectif de mettre la main sur l'association Biarritz Olympique Rugby. Le tribunal doit à nouveau se réunir dans les prochains mois pour trancher le problème, mais sur le fond du dossier cette fois-ci.