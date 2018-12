VIDÉOS - David Hallyday parle de son père, un an après sa disparition et à l'occasion de la sortie de son nouvel album

Nice, France

Il s'était fait très discret depuis un an, depuis la disparition de Johnny. David Hallyday parle aujourd'hui de cette année si particulière, au cours de laquelle il a disparu des plateaux et des médias pour créer un nouvel album. La première chanson, Ma dernière lettre est sortie le 10 novembre, l'album entier est attendu pour le 7 décembre.

Une période d'intense créativité.

"Dès le mois de février, je me suis enfermé dans ma bulle pour me protéger d'abord, et puis pour commencer mon deuil. Je me suis mis en dehors de tout et j'ai commencé à composer sans réfléchir et toutes mes émotions sont passées dans cette chanson et dans l'album qui va suivre. C'est comme ça que je me suis construit depuis toujours, autour de la musique. Cet album, il est pour moi le plus important de ma vie et de ma carrière artistique."

Bête de scène

"On a partagé des moments extraordinaires, formidables, ensemble. Mon père était une bête de scène , il s'est construit sur scène et il aimait vraiment ça, il adorait son public et son public le lui a très bien rendu. Il adorait ça je pense que c'était ce qu'il y avait de plus important dans sa vie c'était son public. "

David Hallyday revient dans cet entretien sur les souvenirs des moments passés avec son père, même si la vie les a séparés pendant de nombreuses années, Johnny vivait en France, David aux Etats-Unis. A la question comment le définissait vous votre père , David Hallyday a cinq mots : Généreux, simple, aimant, téméraire et courageux .