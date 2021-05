En manque de médecin, la commune de Reuilly se dote d'une borne de télémédecine

Pour faire face à la carence de médecins généralistes, la commune de Reuilly a décidé, en attendant de pouvoir attirer de nouveaux praticiens, de se doter d'une borne de télémédecine.Le service à 400 euros par mois permet de consulter un médecin en visio et même de réaliser certains examens.

Un tableau de bord avec un stéthoscope, un tensiomètre, un thermomètre. et au-dessus un écran et une petite caméra visio. Voilà à quoi ressemble la borne de téléconsultation, installée à Reuilly dans l'Indre, pour des consultations médicales à distance.

Il suffit de s'installer sur un tabouret et un médecin apparaît à l'écran dans les dix minutes, voilà la promesse de la machine MEDADOM. La mairie l'a mise en place cette semaine dans l'ancien cabinet dentaire pour soulager l'unique médecin de la commune, proche de la retraite. Une borne qui sera accessible trois fois par semaine dans un premier temps. Un outil utile pour les examens de contrôle et pour de premiers avis médicaux et qui serait très facile d'utilisation .

"Le parcours utilisateur a été le plus simplifié possible pour permettre à tous types de personnes, des jeunes et des moins jeunes d'utiliser ce service" assure Louis de Traverse, directeur du développement avec les collectivités territoriales.

Les collectivités qui font appel aux services de Medadom sont évidemment celles qui sont confrontés aux problèmes de désertification médicale. "C'est véritablement une bulle d'air qu'on apporte" affirme -t-il tout en précisant que la "solution n'est pas une baguette magique qui va remplacer tous les médecins sur un territoire, mais elle est vraiment complémentaire." et permet au moins d'éviter aux patients de renoncer aux soins. Un service qui évidemment à un coût : 400 euros TTC par mois déboursés par la collectivité pour la location de la borne incluant la fourniture des consultations. Les médecins généralistes qui apparaissent à l'écran sont salariés de structures coordonnées de professionnels de santé : des centres de santé. Medadom est partenaire avec sept de ces centres de santé.