David Meilhac, votre voix du matin, notre collègue et ami, nous a quittés

C'est avec une immense tristesse que toute l'équipe de France Bleu Drôme Ardèche a appris ce jeudi matin le décès de notre collègue David Meilhac. Il aurait eu 40 ans en juin. Et il était bien plus qu'un collègue.

David Meilhac présentait les journaux du petit matin. C'est sa voix qui vous a accompagnés au réveil pendant des années. Il vous donnait les informations de Drôme Ardèche et de plus loin, toujours avec son ton rassurant et bienveillant. Dans son duo avec Philippe Costa, il partageait sa bonne humeur, allant parfois jusqu'au fou rire.

David Meilhac aux côtés de Philippe Costa dans le studio de France Bleu Drôme Ardèche en 2014 © Radio France - France Bleu Drôme Ardèche

Avant d'arriver en Drôme Ardèche, David Meilhac a été journaliste à France Bleu Creuse pendant 7 ans. Il y couvrait essentiellement l'actualité sportive. Il animait le magazine des sports le dimanche soir, et prenait bien soin de donner tous les résultats, même celui du plus petit club de la Creuse. Il a couvert aussi avec bonheur le Tour de France pour les antennes de Radio France.

David ne voulait pas qu'on cache le mot "cancer"

Le cancer était revenu avec virulence ces dernières années. David s'est battu sans colère, avec ténacité et en restant positif. Il s'est engagé comme bénévole au sein de la Ligue contre le Cancer dans la Drôme. Il rédigeait la lettre d'information pour l'association et ses membres. Il ne s'est jamais caché de son cancer, il militait pour les droits des malades et jamais il n'aurait voulu qu'on dise de lui qu'il est mort des "suites d'une longue maladie".

David aimait le théâtre d'improvisation. Il avait rejoint la troupe valentinoise des Givrés, et a incarné des personnages plus loufoques les uns que les autres sur scène avec eux.

Il était profondément humain, sans jugement sur les gens, tolérant, drôle, épicurien, généreux, attentif aux autres. Il était originaire du Nord, supportait le RC Lens, aimait les bonnes bières et était intransigeant sur la cuisson des frites. Il aimait David Bowie et Queen, en particulier le titre "Don't Stop me now".

David était bien plus qu'un collègue : il était pour nous tous un ami. C'est le cœur brisé que nous nous associons à l'immense chagrin de sa compagne et de ses parents.

David, Philippe, Yannick, Hélène...une de ces nombreuses photos postées au petit matin sur les réseaux sociaux pour dire Bonjour aux auditeurs © Radio France - Philippe Costa